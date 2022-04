Wincent Weiss - Sommertour 2022

München : Olympiapark Süd |

Es hätte auch anders kommen können. 2016 lief Wincent Weiss noch für Versace über den Laufsteg. Doch er entschied sich für seine wahre Leidenschaft, die Musik. Und das mit großem Erfolg.



Mit seiner Single „Musik sein“ gelang ihm der Durchbruch. Es folgten ausverkaufte Tourneen, Top-3 Platzierungen in den offiziellen Verkaufscharts, Platin- und Gold für die letzten Singles und Alben, Auszeichnungen wie ECHO, MTV Music Award Bayerischer Musik-Löwe und viele mehr. Innerhalb kürzester Zeit wurde Wincent Weiss zu einem der erfolgreichsten und begehrtesten Künstler in der deutschen Musiklandschaft.



Mit seinem aktuellen Album „Vielleicht irgendwann“ kommt der Voice-Kids-Juror nun zum zweiten Mal in die Musik-Arena aufs Tollwood Festival. Es wird ein Fest der Pop-Musik!