Wer macht noch mit? NEUER Trommelkurs für DJEMBE

Wir haben letzte Woche angefangen und freuen uns noch über weiter MitspielerInnen!neuer AnfängerInnenkurs fürDjembe "authentic Style" in der Djembeschule:Trommeln eröffnet neue musikalische und kulturelle HorizonteTrommeln lockt die LebensfreudeTrommeln ist Kommunikation ohne WorteTrommeln ist AuftankenZum Anfangen bei uns brauchen Sie nichts weiter als den Entschluss zu kommen!Wir stellen erstklassige afrikanische Instrumente für alle Teilnehmer bereit und spielen in großzügigen, gemütlichen Räumen.Wir holen Sie genau da ab, wo Sie sind - mit oder ohne Vorkenntnisse mit Musik, Trommeln und Rhythmus. Und am Ende der Schnupperstunde spielen Sie bereits Ihren ersten afrikanischen Rhythmus!Wir freuen uns auf viele motivierte neue SchülerInnen!