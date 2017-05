Ãœbersicht verkaufsoffene Sonntage MÃ¼nchen 2017

Wer würde nicht gerne an einem Sonntag einkaufen gehen? Die ganzen Besorgungen auf Sonntag verschieben. In Deutschland kaum vorstellbar, aber möglich. Auch 2017 wird es verkaufsoffene Sonntage in München geben.



Der Sonntag wird in Deutschland als Ruhetag angesehen. An dem Tag wird nicht gearbeitet und man geht zum beten in die Kirche, weshalb Geschäfte wie z.B. Modeläden, Supermärkte, Baumärkte, Elektrofachhandel oder Kaufhäuser, außer Tankstellen und Bäckereien, sonntags nicht öffnen dürfen. Es gibt allerdings Ausnahmen wie den verkaufsoffenen Sonntag, bei denen Läden selbst entscheiden können, ob sie öffnen wollen oder nicht. Wenn die Geschäfte dann öffnen, haben sie meist von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Das ist sowohl für Berufstätige, als auch für Ladeninhaber von Vorteil. Man hat festgestellt, dass die Shops einen drei- bis fünfmal höheren Umsatz erzielen, als unter der Woche. Für dieses Jahr gibt es auch in München einige Termine für verkaufsoffenen Sonntage. Der nächste wäre am 18. Juni 2017. Die anderen zwei sind einmal am 03. September 2017 und einmal am 24. September 2017.Informationen zu weiteren Terminen für den verkaufsoffenen Sonntag in Bayern gibt es hier Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Informationen gibt es hier