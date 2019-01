Übersicht: Verkaufsoffene Sonntage in Bayern 2019

-27.01.2019 in Langquaid-27.01.2019 in Pfarrkirchen-27.01.2019 in Wemding-27.01.2019 in Windsbach-27.01.2019 in Röhrnbach-03.02.2019 in Weißenburg-03.02.2019 in Bad Birnbach-03.02.2019 in Geisenfeld-03.02.2019 in Gunzenhausen-03.02.2019 in Sulzbach-Rosenberg-10.02.2019 in Roth-03.03.2019 in Traunreut-10.03.2019 in Großwallstadt-10.03.2019 in Schrobenhausen-10.03.2019 in Günzburg-10.03.2019 in Ebermannstadt-10.03.2019 in Dinkelsbühl-10.03.2019 in Arnsdorf-10.03.2019 in Eichendorf-10.03.2019 in Eging am See-17.03.2019 in Trostberg-17.03.2019 in Mainburg-17.03.2019 in Gangkofen-17.03.2019 in Bad Birnbach-17.03.2019 in Pfaffenhofen an der Ilm-17.03.2019 in Königsbrunn-17.03.2019 in Buttenwiesen-17.03.2019 in Neustadt an der Aisch-17.03.2019 in Markt Neuheim-17.03.2019 in Lichtenfels-24.03.2019 in Füssen-24.03.2019 in Zirndorf-24.03.2019 in Allersberg-24.03.2019 in Nabburg-24.03.2019 in Bogen-24.03.2019 in Zeil am Main-24.03.2019 in Mellrichstadt-31.03.2019 in Herrrieden-31.03.2019 in Kleinwallstadt-31.03.2019 in Erlenbach am Main-31.03.2019 in Wasserburg am Inn-31.03.2019 in Dorfen-31.03.2019 in Burghausen-31.03.2019 in Wolnzach-31.03.2019 in Nördlingen-31.03.2019 in Fürth-31.03.2019 in Hersbruck-31.03.2019 in Heroldsbach-31.03.2019 in Berching-31.03.2019 in Nittenau-31.03.2019 in Ebern-31.03.2019 in Kronach-31.03.2019 in Uffenheim-31.03.2019 in Bad Neustadt an der Saale-07.04.2019 in Obernburg am Main-07.04.2019 in Mainaschaff-07.04.2019 in Miltenberg-07.04.2019 in Puchheim-07.04.2019 in Rosenheim-07.04.2019 in Dingolfing-07.04.2019 in Pfarrkirchen-07.04.2019 in Altötting-07.04.2019 in Eichstätt-07.04.2019 in Dachau-07.04.2019 in Eichach-07.04.2019 in Wemding-07.04.2019 in Erlangen-07.04.2019 in Beilngries-07.04.2019 in Dietfurt an der Altmühl-07.04.2019 in Neunburg-07.04.2019 in Kelheim-07.04.2019 in Bad Kötzting-07.04.2019 in Landau an der Isar-07.04.2019 in Aidenbach-07.04.2019 in Münchberg-07.04.2019 in Hirschaid-07.04.2019 in Ludwigsstadt-07.04.2019 in Coburg-07.04.2019 in Haßfurt-07.04.2019 in Hammelburg-07.04.2019 in Bad Brückenau-14.04.2019 in Bad Tölz-14.04.2019 in Schierling-14.04.2019 in Geisenhausen-14.04.2019 in Neuötting-14.04.2019 in Kösching-14.04.2019 in Kipfenberg-14.04.2019 in Bad Wörishofen-14.04.2019 in Pfaffenhofen an der Roth-14.04.2019 in Höchstadt-14.04.2019 in Neumarkt in der Oberpfalz-14.04.2019 in Abensberg-14.04.2019 in Cham-14.04.2019 in Hauzenberg-14.04.2019 in Regen-14.04.2019 in Vilshofen an der Donau-14.04.2019 in Osterhofen-14.04.2019 in Kitzlingen-14.04.2019 in Münnderstadt-14.04.2019 in Gemünden am Main-14.04.2019 in Karlstadt-28.04.2019 in Bad Aibling-28.04.2019 in Traunstein-28.04.2019 in Freilassing-28.04.2019 in Wasserburg am Inn-28.04.2019 in Bad Birnbach-28.04.2019 in Grafing bei München-28.04.2019 in Kirchseeon-28.04.2019 in Zusmarshausen-28.04.2019 in Rain-28.04.2019 in Dinkelsbühl-28.04.2019 in Gunzenhausen-28.04.2019 in Amberg-28.04.2019 in Sulzbach-Rosenberg-28.04.2019 in Nabburg-28.04.2019 in Oberviechtach-28.04.2019 in Burgiengenfeld-28.04.2019 in Nittenau-28.04.2019 in Zwiesel-05.05.2019 in Weißenburg-05.05.2019 in Großwallstadt-05.05.2019 in Murnau am Staffelsee-05.05.2019 in Rosenheim-05.05.2019 in Traunreut-05.05.2019 in Pfaffenhofen an der Ilm-05.05.2019 in Burgheim-05.05.2019 in Kaufbeuren-05.05.2019 in Lindenberg im Allgäu-05.05.2019 in Günzburg-05.05.2019 in Feucht-05.05.2019 in Spalt-05.05.2019 in Neustadt an der Aisch-05.05.2019 in Markt Nordheim-05.05.2019 in Schwandorf-05.05.2019 in Bad Kötzting-05.05.2019 in Eichendorf-05.05.2019 in Ortenburg-05.05.2019 in Haßfurt-05.05.2019 in Bad Neustadt an der Saale-05.05.2019 in Marktheidenfeld-12.05.2019 in Mainburg-12.05.2019 in Dorfen-12.05.2019 in Wemding-12.05.2019 in Arnsdorf-12.05.2019 in Gemünden am Main-12.05.2019 in Karlstadt-26.05.2019 in Obernburg am Main-26.05.2019 in Peißenberg-26.05.2019 in Wolnzach-26.05.2019 in Schrobenhausen-26.05.2019 in Buttenwiesen-26.05.2019 in Bad Wörishofen-26.05.2019 in Bad Füssing-26.05.2019 in Ludwigsstadt-02.06.2019 in Dachau-02.06.2019 in Zusmarshausen-02.06.2019 in Roth-16.06.2019 in Traunstein-16.06.2019 in Aichach-16.06.2019 in Allersberg-16.06.2019 in Ebermannstadt-16.06.2019 in Burglengenfeld-16.06.2019 in Cham-16.06.2019 in Zwiesel-23.06.2019 in Herzogenaurach-30.06.2019 in Titting-30.06.2019 in Kronach-07.07.2019 in Gangkofen-07.07.2019 in Nesselwang-07.07.2019 in Neunburg-14.07.2019 in Mainburg-14.07.2019 in Dingolfind-14.07.2019 in Windsbach-14.07.2019 in Treuchtlingen-14.07.2019 in Oberviechtach-14.07.2019 in Münnerstadt-21.07.2019 in Herrrieden-14.07.2019 in Feucht-14.07.2019 in Beilingries-14.07.2019 in Osterhofen-14.07.2019 in Zeil am Main-28.07.2019 in Rain-28.07.2019 in Zirndorf-28.07.2019 in Herzogenaurach-28.07.2019 in Schwandorf-28.07.2019 in Riedenburg-04.08.2019 in Dietfurt an der Altmühl-04.08.2019 in Bad Füssing-04.08.2019 in Selb-11.08.2019 in Roth-11.08.2019 in Marktheidenfeld-25.08.2019 in Aichach-01.09.2019 in Weißenburg-01.09.2019 in Miltenberg-01.09.2019 in Abensberg-01.09.2019 in Zwiesel-01.09.2019 in Eging am See-01.09.2019 in Kronach-01.09.2019 in Münnerstadt-08.09.2019 in Kleinwallstadt-08.09.2019 in Bad Aibling-08.09.2019 in Schierling-08.09.2019 in Rain-08.09.2019 in Ebermannstadt-08.09.2019 in Markt Nordheim-08.09.2019 in Riedenburg-08.09.2019 in Eichendorf-15.09.2019 in Herrrieden-15.09.2019 in Obernburg am Main-15.09.2019 in Gangkofen-15.09.2019 in Neuötting-15.09.2019 in Zusmarshausen-15.09.2019 in Gunzenhausen-15.09.2019 in Burglengenfeld-15.09.2019 in Nittenau-15.09.2019 in Bad Füssing-15.09.2019 in Regen-15.09.2019 in Arnstord-15.09.2019 in Ortenburg-15.09.2019 in Münchberg-15.09.2019 in Ebern-15.09.2019 in Lichtenfels-22.09.2019 in Großwallstadt-22.09.2019 in Pfarrkirchen-22.09.2019 in Kösching-22.09.2019 in Geisenfeld-22.09.2019 in Neustadt an der Aisch-22.09.2019 in Oberviechtal-22.09.2019 in Bad Neustadt an der Saale-29.09.2019 in Miltenberg-29.09.2019 in Murnau am Staffelsee-29.09.2019 in Freilassing-29.09.2019 in Wasserburg am Inn-29.09.2019 in Schrobenhausen-29.09.2019 in Nördlingen-29.09.2019 in Fürth-29.09.2019 in Kelheim-29.09.2019 in Bad Kötzting-29.09.2019 in Hof-29.09.2019 in Ludwigsstadt-29.09.2019 in Mellrichstadt-29.09.2019 in Hammelburg-06.10.2019 in Alzenau-06.10.2019 in Bad Birnbach-06.10.2019 in Eichstätt-06.10.2019 in Pfaffenhofen an der Ilm-06.10.2019 in Amberg-06.10.2019 in Abensberg-06.10.2019 in Coburg-06.10.2019 in Zeil am Main-13.10.2019 in Traunreut-13.10.2019 in Bad Tölz-13.10.2019 in Mainburg-13.10.2019 in Dorfen-13.10.2019 in Dachau-13.10.2019 in Königsbrunn-13.10.2019 in Neuburg an der Donau-13.10.2019 in Günzburg-13.10.2019 in Zirndorf-13.10.2019 in Erlangen-13.10.2019 in Dinkelsbühl-13.10.2019 in Beilngries-13.10.2019 in Cham-13.10.2019 in Zwiesel-13.10.2019 in Vilshofen an der Donau-13.10.2019 in Osterhofen-13.10.2019 in Ebern-13.10.2019 in Münnerstadt-13.10.2019 in Gemünden am Main-13.10.2019 in Marktheidenfeld-20.10.2019 in Obernburg am Main-20.10.2019 in Mainaschaff-20.10.2019 in Trostberg-20.10.2019 in Freilassing-20.10.2019 in Dingolfind-20.10.2019 in Pfarrkirchen-20.10.2019 in Neuötting-20.10.2019 in Nördlingen-20.10.2019 in Füssen-20.10.2019 in Allersberg-20.10.2019 in Spalt-20.10.2019 in Markt Nordheim-20.10.2019 in Berching-20.10.2019 in Neunburg-20.10.2019 in Nabburg-20.10.2019 in Hauzenberg-20.10.2019 in Röhrnbach-20.10.2019 in Hirschaid-20.10.2019 in Bad Haßburg-20.10.2019 in Bad Neustadt an der Saale-20.10.2019 in Karlstadt-27.10.2019 in Weißenburg-27.10.2019 in Miltenberg-27.10.2019 in Holzkirchen-27.10.2019 in Burghausen-27.10.2019 in Wolnzach-27.10.2019 in Aichach-27.10.2019 in Gunzenhausen-27.10.2019 in Schwandorf-27.10.2019 in Riedenburg-27.10.2019 in Bad Kötzting-27.10.2019 in Waldkirchen-27.10.2019 in Hof-03.11.2019 in Obernburg am Main-03.11.2019 in Großwallstadt-03.11.2019 in Bad Aibling-03.11.2019 in Schrobenhausen-03.11.2019 in Buttenwiesen-03.11.2019 in Wemding-03.11.2019 in Treuchtlingen-03.11.2019 in Dietfurt an der Altmühl-03.11.2019 in Cham-03.11.2019 in Regen-03.11.2019 in Arnstord-03.11.2019 in Eging am See-03.11.2019 in Ludwigsstadt-03.11.2019 in Coburg-10.11.2019 in Gangkofen-10.11.2019 in Neuötting-10.11.2019 in Pfaffenhofen an der Ilm-10.11.2019 in Rain-10.11.2019 in Herzogenaurach-10.11.2019 in Ebermannstadt-10.11.2019 in Neustadt an der Aisch-10.11.2019 in Dinkelsbühl-10.11.2019 in Windsbach-10.11.2019 in Neumarkt an der Oberpfalz-10.11.2019 in Eichendorf-10.11.2019 in Lichtenfels-10.11.2019 in Haßfurt-10.11.2019 in Gemünden am Main-10.11.2019 in Hammelburg-17.11.2019 in Trostberg-17.11.2019 in Dorfen-17.11.2019 in Geisenfeld-17.11.2019 in Kelheim-17.11.2019 in Ostehofen-17.11.2019 in Ortenburg-17.11.2019 in Münchberg-24.11.2019 in Herrrieden-24.11.2019 in Freilassing-24.11.2019 in Wasserburg am Inn-24.11.2019 in Bad Tölz-24.11.2019 in Dachau-24.11.2019 in Wolnzach-24.11.2019 in Grafing bei München-24.11.2019 in Kirchseeon-24.11.2019 in Nesselwang-24.11.2019 in Günzburg-24.11.2019 in Beilngries-24.11.2019 in Dietfurt an der Altmühl-24.11.2019 in Neunburg-24.11.2019 in Nabburg-24.11.2019 in Weiden in der Oberpfalz-24.11.2019 in Burglengenfeld-24.11.2019 in Nittenau-24.11.2019 in Neustadt an der Donau-24.11.2019 in Hautzenberg-24.11.2019 in Münnerstadt-24.11.2019 in Karlstadt-01.12.2019 in Ebern-15.12.2019 in Zeil am Main