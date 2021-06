Tag der Nachbarn wurde gefeiert!

München : Halt 58 |

Im Rahmen des Tag der Nachbarn lud die Bürgerinitiative "Mehr Platz zum Leben" alle Nachbarn aus dem Viertel ein. Die "Viel Harmonie" unter Leitung von Beatrix Jakubicka-Frühwald und Barbara Jell verwöhnten die Besucher mit einem Konzert und SANART war mit dem Beuys Rahmen vor Ort, welcher fleißig genutzt wurde.



Die Installation von Comicaze, welche zur internationalen Woche gegen Rassismus gestaltet wurde, ist nun im Skulpturenpark integriert und wurde eingeweiht „Mehr Platz zum Leben“ hat viel getan, damit der „HALT 58“ die ehemalige Bushaltestelle 58 zwischen Hebenstreit- und Plattnerstraße, zum neuen Ort der kreativen Begegnung wird. Am HALT 58 soll künftig niemand mehr achtlos vorübergehen – dafür sorgen die Brückenpfeiler, die in Zukunft von dem Verein zur Förderung urbaner Kunst e.V. und WON ABC mit Street Art aufgepeppt wurden. Diese "Brückengalerie" soll künftig immer wieder neu gestaltet werden.



Installationen vom Kunstforum HMP bilden einen kleinen Skulpturenpark. Mini-Gärten und ein bepflanzter Glücksbrunnen des Künstlers Nilkolaus Keller sorgen für grüne Vielfalt und das Straßenbegleitgrün vor Ort ist in das Projekt "Blühende Bänder" des Lehrstuhl für Renaturierungsökologie aufgenommen worden. Die Bürgerinitiative Mehr Platz zum Leben ist in das Projekt Bürger*innen gestalten ihre Stadt aufgenommen und werden in Kooperation mit ICOYA die Bürgerbeteiligung zur Möbilierung des Platzes umsetzen. 

