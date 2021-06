STIMMEN DER BERGE FANS WELTWEIT FREUEN SICH

STIMMEN DER BERGEEs geht endlich wieder losFast 1 Jahr nach Corona findet das ersteOPENAIR Konzert in Sulzbach-Rosenbergim Schlosshof statt.18.7.2021 19.00Da sich bei uns Fans weltweit schon Entzugserscheinungen breit gemacht haben sind wir unglaublich glücklich diese hinreißenden wunderbaren Sänger endlich wieder auf der Bühne erleben zu dürfen.Und jeder aber auch jeder, der diese grossartige "Boyband aus Bayern" einmal live erlebt hat, dem zaubert diese Nachricht sofort ein Lächeln ins Gesicht.Aktuell sind diese kernigen Burschen mit ihrem neuesten Hit UNENDLICH FREI, der Titel spricht für sich, auch durch eine grossartige Fanbase, in vielen Hitparaden erfolgreich unterwegs und das nicht nur in Deutschland, nein auch in Österreich und der Schweiz.Alle Fans fiebern diesem Konzert entgegen,und freuen sich auf ein Wiedersehen.