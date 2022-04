Spider Murphy Gang unplugged

München : Olympiapark Süd |

„Wir wollten echten Rock ’n‘ Roll machen – so wie Elvis und Chuck Berry“.



Für nicht wenige zählt die Spider Murphy Gang (SMG) aus München seit ihrer großen Zeit Anfang der 80er Jahre zur Speerspitze der Neuen Deutschen Welle. Synthi-Rock und Wave-Anklänge bei z. B. „Wo bist Du“, „Ich schau Dich an“ oder ihrem größten Hit „Skandal im Sperrbezirk“ hatten für dieses Image gesorgt.



Nach langer Bandgeschichte, vielen Erfolgen, kleinen Rückschlägen und einigen Besetzungsveränderungen sind die Schwabinger Jungs heute da angekommen, wo Günther und Barny sich in ihrer Jugend schon immer hingeträumt haben. Die Spider Murphy Gang ziehen ihrer Rock ‘n‘ Roll Schuhe noch lange nicht aus und sind heute erfolgreicher als je zuvor.



Die sieben Musiker haben auch ohne Strom jede Menge Power: Die unplugged-Konzerte der Band sind genauso dynamisch und mitreißend wie die mit elektronischen Instrumenten. Beim zurückliegenden Jubiläum haben die Künstler zwei Mal die Olympiahalle gefüllt. Aktuell ist der Kinofilm über ihren Werdegang in aller Munde. „Spider Murphy Gang – Glory Days of Rock ′n′ Roll“, erzählt zum 40. Jährigen Jubiläum die Geschichte einer Freundschaft unter Musikern, die mit bayerischem Rock großen Erfolg hatten. Auch wenn der bayerische Dialekt vielleicht nicht überall lückenlos verstanden wird – auf der Bühne der Musik-Arena sind die Jungs damit genau richtig!