Sofanella eröffnet neue Ausstellung in München Freiham

Probesitzen vor OrtVor Ort Probesitzen, online einkaufen: Das macht der Onlineshop Sofanella möglich. Ab dem 1. Oktober stellt der Sofa-Spezialist verschiedene Relaxsofas und Polstermöbel in ausgesuchten italienischen Designs in München Freiham aus. Sofanella verbindet damit gekonnt Online-Shopping und Offline-Einkauf.Interessierte können die Polstermöbel in der neuen Ausstellung ausgiebig testen und sich von Fachpersonal über die Produkte informieren lassen. "So erhalten unsere Kunden die bestmögliche Beratung, bevor sie sich online für ein Sofa entscheiden", sagt Sandra Sollinger, Geschäftsführerin von Sofanella. "Das ist uns sehr wichtig."Neueste Sofa-Trends entdeckenIn der Ausstellung werden verschiedene Designersofas, Modelle mit Relaxfunktion sowie Sessel zu sehen sein. Interessierte können hautnah die unterschiedlichen Leder- und Stoffarten spüren und auf den Polstermöbeln probesitzen.Für besonders viel Komfort und Entspannung sorgen die Relaxsofas aus der Reihe "Power in motion". Sie zeichnen sich durch ihre wertige Polsterung, bequeme Federung und die elektrische Relaxfunktion aus, mit der die Sitze und Kopflehnen in die gewünschte Position gebracht werden können. So verwandelt sich das Sofa im Handumdrehen in eine Wohlfühloase.Die "Design made in Italy"-Modelle punkten hingegen vor allem mit ihrer außergewöhnlichen Optik. Mit auffälligen Farben und Formen sorgen sie für Abwechslung in den eigenen vier Wänden.Inspirierende Farbkonzepte erkundenZu entdecken gibt es in der neuen Ausstellung außerdem vier Bereiche mit unterschiedlichen Farbkonzepten. Während in der "Area Design" vor allem trendige Farben wie orange und braun vorherrschen, sind im "Bereich Deutschland" besonders Grau- und Burgundertöne vertreten. Frische Lila- und Grüntöne gibt es dagegen in der "Area Young" zu sehen. Wer es klassisch mag, wird bei den Sofas in schwarz und braun fündig.Die abwechslungsreiche Ausstellung bietet somit eine Reise durch unterschiedliche Stimmungen und Flairs. Wer in die Welt der Sofas eintauchen und sich inspirieren lassen möchte, kann die Modelle im ehemaligen Triebwerk in der Bertha-Kipfmüller-Straße 21, 81249 München auf Herz und Nieren testen.