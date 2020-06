SMILE am Platz!

München : Kunstforum HMP |



Die Freude bei der BI Mehr Platz zum Leben und bei den Künstler*innen ist groß: Der Hans-Mielich-Platz wird wieder mit temporärer Kunst belebt und die Spaziergänger und Besucher des Platzes können die neue Installation bestaunenAm 5.Juni wurde die Skulptur "SMILE" von Cord Winter am Kunstforum HMP aufgestellt und löste die Aktionsskulptur "YOU ARE WELCOME" von Annabelle N. Poertner ab.Die Installation wird bis 26.7.2020 am Kunstforum HMP verweilenDas Werk "SMILE" erinnert einerseits daran, das Leben mit einem Lächeln anzugehen. Andererseits spielt das Werk mit der Ambivalenz des Lächelns auf Bildern, von dem man eben nicht weiß, ob es nur für die Kamera gedacht ist, oder wirklich eine fröhliche Stimmung widerspiegelt. Zusätzlich macht die Kameraskulptur im öffentlichen Raum auf die Dimension der Überwachung aufmerksam.Mehr: www.mehrplatzzumleben.de