Schmückt den Christbaum mit

Über zwanzig Jahre hat sich die BI „Mehr Platz zum Leben“ für die Umgestaltung des Hans-Mielich-Platzes eingesetzt. Sie hat Unterschriften gesammelt, den Wochenmarkt , das Freiluftschach und das „Kunstforum HMP“ initiert, zu Infoveranstaltungen geladen und Feste gefeiert.



2010 wurde drei Tage mit Künstlermarkt und buntem Programm am Hans Mielich Platz das gemeinsame Christbaumschmücken gefeiert. Der Christbaum von 2011 stand als „Mini Maibaum der Kommunikation“ im Biergarten der Gaststätte Siebenbrunn.



Jetzt stellt sie am 9.12.17 im Rahmen eines Christkindelmarktes am Hans-Mielich-Platz mit der Feuerwehr wieder einen Christbaum auf.



Acht Meter wird er sein und zweihundert meter Lichterketten schmücken den Baum. Die Christbaumspitze wird von der Frauenkunstwerkstatt von Lebens Art gefertigt.

Ab 15:00 Uhr kann jeder seinen selbstgemachten, flippigen oder klassischen Baumschmuck mitbringen, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wenn die Arme zu kurz werden, helfen die Feuerwehr und unsere langbeinigen Engel um zu den höheren Zweigen zu kommen.

Es sind alle aufgerufen zu basteln, kleben und werkeln damit unseren Christbaum nicht nur zweihundert Meter Lichterketten schmücken sondern ein Feuerwerk der Kreativität.



Den Abschluß des gemeinsamen Christbaumschmücken bildet eine Feuershow mit musikalischer Begleitung der Samba Band Sole Luna