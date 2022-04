Schmidbauer & Kälberer - Laden ein: Gert Steinbäcker (Das erste S von S.T.S.)

München : Olympiapark Süd |

Wenn es im Sommer auf Tollwood heißt: “Werner Schmidbauer und Martin Kälberer laden ein”, dann weiß mittlerweile jeder, dass dieser Abend ein ganz besonderer zu werden verspricht. Die legendären Konzertabende der beiden Vollblutmusiker gehören zum festen Bestandteil des Tollwood-Musikprogramms – und finden 2022 mit dem Nachholtermin und Gast Georg Ringsgwandl am 6. Juli sogar als Doppelspecial statt.



An diesem Abend lädt das Ausnahme-Duo Gert Steinbäcker ein – die steirische Singer-Songwriter-Legende und mehr als 30 Jahre das erste „S“ der österreichischen Kultband S.T.S.



Freuen Sie sich auf einen humorvollen und unterhaltsamen Abend voll musikalischer Lebensfreude in der Musik-Arena!