Schmidbauer & Kälberer laden ein … Georg Ringsgwandl

München : Olympiapark Süd |

Sie sind ein Garant für eine ausverkaufte Musik-Arena. Seit mehr als einem Jahrzehnt kommen Werner Schmidbauer und Martin Kälberer mit ihrem Motto „Schmidbauer & Kälberer laden ein …“ auf das Tollwood Sommerfestival. Der legendäre Konzertabend der beiden Vollblutmusiker ist fester Bestandteil des Musikprogramms im Sommer – in diesem Jahr gibt es ein Doppelspecial, denn am 5. Juli spielen die beiden bereits mit Gert Steinbäcker (S.T.S.) auf.



Am 6. Juli lädt das Ausnahme-Duo dann Georg Ringsgwandl – den bayerischen Kabarettisten und Liedermacher ein. Er ist mal messerscharf, mal melancholisch, oft komisch, immer wahr. Ringsgwandl hat die Bayern jeden Kalibers besungen und mit 71 Jahren Anfang 2019 sein letztes Album „Andacht & Radau“ veröffentlicht.



Freuen Sie sich auf einen außergewöhnlichen Abend mit viel Humor und musikalischer Lebensfreude in der Musik-Arena.