Neues vom Hans-Mielich-Platz!



So viele glückliche Kinder hat der Quartiersplatz in Untergiesing schon lange nicht mehr gesehen. Die Schüler*innen der Agilolfingerschule weihten die von ihnen gestaltete Mosaikplatte ein. Löwe, Krokodil, Elefant, Giraffe und Pinguin gaben sich ein Stelldichein. Sie wurden von den Kindern geschaffen. Ein Junge wurde nicht müde auf seine Ameise von "oben" hinzuweisen, die er mit drei schwarzen Steinchen geschaffen hat.

Mit den Mosaiken wird nicht nur der Hans-Mielich-Platz bunter, sondern wir stärken auch die Stadtgesellschaft.

Im Rahmen von stadtteilkulturellem Bürgerengagement organisiert Melly Kieweg von der Bürgerinitiative Mehr Platz zum Leben mit der Mosaikkünstlerin Hannah Oberndorfer, Mosaiktafeln, welche die Vielfalt des Viertels am Hans-Mielich-Platz wiedergeben und bleibend die Bankzwischenräume schmücken.



Mehr: www.mehrplatzzumleben.de