Neues am Halt 58!

München : Halt 58 |

Wunderschöne Mosaiken bereichern die Fläche



Im Rahmen des Projektes Bürgerinnen gestalten ihre Stadt organisierte die BI mit der Mosaikkünstlerin Hannah Oberndorfer Mosaiken welche die Fundamente der S-Bahninstallation am Halt 58 verschönern. In einer Viertelverbindenden Bürgeraktion dachten sich 10 Institutionen und Vereinen die verschiedenen Motive aus und setzen diese mit Hilfe von Frau Oberndorfer in Mosaiken um. Seit 2014 setzt sich die Initiative Mehr Platz zum Leben für die bürgerfreundliche Gestaltung der ehemaligen Bushaltestelle ein und hat so einen Experimentierraum für Künstlerinnen geschaffen.

Memoro-die Bank der Erinnerungen, Giesing ist bunt von der Frauenkunstwerkstatt, das Hexenhäuschen vom Kinder-und Jugendmuseum und der Hans-Mielich-Platz mit Kunstforum HMP und der Skulptur Black Bird, um nur einige zu nennen.



