Mobile Kleintier Kardiologie in Bayern

Viele Tierhalter scheuen den Gang in die stressige Tierklinik und müssen damit auf hochspezialisierte Diagnostik verzichten, die für Ihr Tier jedoch lebensrettend sein könnte. Somit entschied sich Schiller-Gaab für ein Konzept, bei dem sowohl medizinische Diagnostik auf höchstem Niveau möglich ist, der Tierhalter und das Tier jedoch nicht auf die vertraute Umgebung ihres Haustierarztes verzichten müssen.Seit Frühjahr 2017 betreibt sie einen mobilen Ultraschallservice für Kleintiere südlich von München. Gegründet und erfolgreich etabliert hat Sonja Schiller-Gaab ihr Unternehmen bereits 2014 im Rhein-Main-Gebiet (Flörsheim) bevor sie die Liebe nach Bayern verschlug. Haustierärzte, die ihre Patienten für Spezialuntersuchungen (insbesondere Herzultraschall, Kurzzeit- und Langzeit-Holter-EKG, Bauchultraschall, Punktionen, Biopsien, Blutdruckmessung, Zuchtuntersuchungen) an umliegende Tierkliniken überweisen mussten, können nun auf diesen Service zurückgreifen. Dr. Schiller-Gaab kommt mit hochmoderner Technik (high-end Ultraschallgerät, PC-EKG, Holter-EKG, Doppler-Blutdruckmessgerät) und Know-How ins Haus und macht die Spezialuntersuchung vor Ort möglich.Es entsteht eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Für Schiller-Gaab rentiert sich die teure Geräteanschaffung und die laufenden Kosten bleiben durch die Nutzung der Räume der Haustierarztpraxis überschaubar. Die Haustierärzte wiederum können Ihr Leistungsspektrum durch hochspezialisierte Diagnostik erweitern und so die Kundenbindung steigern. Und der Halter wird durch die fehlenden Anfahrtskosten finanziell und zeitlich entlastet, was wiederum dem Tier zu Gute kommt, das sich oft in der Klinik nicht wohl fühlt.Nach einer langen Ausbildung und dem steten Streben nach etwas Neuem hat Dr. Sonja Schiller-Gaab nun Ihre Berufung in der Selbständigkeit gefunden. Haustierärzte können sie in Bayern von München bis Garmisch, im Allgäu und bis nach Mühldorf für kardiologische Abklärungen oder Hilfe bei schwierigen internistischen Fällen buchen.