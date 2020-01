Unter dem Motto „Miteinander tolerant“ „YOU ARE WELCOME“ beteiligen wir uns an der internationalen Woche gegen Rassismus



Wir wollen am Hans-Mielich-Platz aufzeigen wie bunt und vielfältig unsere Stadtgesellschaft ist.



Beatprotest Band eröffnet die internationale Woche gegen Rassismus



In diesen Rahmen wird das SPZ (Teutoburgerstr.) ihre Mosaikplatte einweihen



Am Kunstforum HMP wird die Künstlerin Annabelle Poertner das Wort haben



Comicaze-Zeichner*innen malen einen Live-Jam-Comic zum Thema Toleranz



Tape Art von Felix Rodewaldt wird den Platz beleben



Zentrum für orientalischen Tanz



Shtelmusikanten mit Klezmer



Musenkuss mit kreativer Mitmach-Aktion



Alphorn trifft Dudelsack



AGIM/ Aktionsgruppe Indianer& Menschenrechte e.V. beteiligt sich mit einem „Mahnmal gegen Rassismus



Unsere Welt ist BUNT * Straßenmalerei für groß und klein * eine SANART-Aktion



Anke Firlefanz mit Tattoomalereien für Groß & Klein



„Bring was – Nimm was!“, Büchertausch-Börse, Klassiker, Krimis, Kochbücher & vieles mehr – für jeden Geschmack das richtige Buch



Die Quassler eine außerirdische Touristengruppe, mit WALK-ACT. Neugierig auf alles Neue und Unbekannte erforschen sie Land und Leute



Abschluß: Samba Band Sole Luna!



