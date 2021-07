Lunemann's Bio Lieferservice kommt noch zentraler nach München

Das Familienunternehmen Lunemann's ® leckerer Lieferservice ist im Raum München in ein größeres Lager mit entsprechend größerem Büro umgezogen. Durch die neue Adresse in der Siemensstraße 9 in Ottobrunn ist der Bio Lieferservice München jetzt näher an die Innenstadt herangekommen als es zuvor der Fall war.Der Umzug zum neuen Standort mit größerem Lager ist die logische Antwort auf die steigende Nachfrage nach frischen Bio-Produkten im Raum München und Umgebung.Familienunternehmen steht für Bio-QualitätBei Lunemann's leckerer Lieferservice handelt es sich um ein Familienunternehmen, welches bereits in der 2. Generation geführt wird. Fast 40 Jahre Erfahrung zeichnen den Bio-Lieferservice in München aus, der Wert auf ein persönliches Angebot und einen unkomplizierten Service legt. Der Handel mit Bio-Lebensmitteln war der Familie Lunemann schon immer eine Herzensangelegenheit.Die steigende Nachfrage in den letzten Monaten und Jahren hat letztendlich zu dem Umzug geführt. Denn neben frischem Obst und Gemüse Lieferungen, sind die Lunemann's seit jeher schon als Vollsortimenter bekannt. Das heißt auch Bio-Tiefkühlwaren, Backwaren, Trockenwaren, Drogerieprodukte sowie Fleisch, Fisch und Eier gibt es bequem als Lieferung direkt vor die Haustür.Hohe Transparenz für verschiedene ZielgruppenDas Familienunternehmen stellt stets die Erzeuger und Partner vor und ist darum bemüht, den Konsumenten interessante Hintergrundinformationen zu den Produkten zu liefern. Ganz egal, ob es sich dabei um Obst, Gemüse oder doch um Geflügelfleisch handelt.Die Produkte werden an Privatpersonen genau wie an Restaurants und Schulen geliefert. Der Bio Lebensmittel Lieferservice in München legt dabei besonders großen Wert auf Bio-Qualität, Frische und auf Nachhaltigkeit. Kurze Lieferstrecken und die Entscheidung für regionale Produkte ermöglichen es, der Umwelt etwas Gutes zu tun und dennoch müssen Kunden nicht selbst zum Abholen der Produkte in verschiedene Geschäfte fahren.Kurze Wege für Frische & NachhaltigkeitEin regionaler Lieferservice ist für Konsumenten von Interesse, die Wert auf die Qualität und auf den Schutz der Umwelt legen. Ganz davon abgesehen, dass kurze Transportwege natürlich die Frische der Produkte ermöglichen, die bei importierten Produkten aus Übersee gar nicht zu gewährleisten sind.Auf diese Weise können regionale Anbieter bewusst unterstützt werden und es ist möglich, sich frischer, vitaminreicher und saisonal zu ernähren, da Wert auf Obst- und Gemüsesorten der Saison gelegt wird.Nach seinem Umzug ist der Bio Lieferservice aktuell auf der Siemensstraße 9 in 85521 Ottobrunn bei München mit seinem Lager und Büro zu finden. Die Räumlichkeiten sind insgesamt größer als zuvor, damit das Lager mehr Platz für die Produkte bietet, die von den Konsumenten mittlerweile in größerer Menge nachgefragt werden.Lunemann's Lieferservice bietet darüber hinaus nicht nur frische Bio-Produkte aus der Region, sondern ermöglicht es Konsumenten gleichzeitig, nach Wunsch mehr über die Produzenten zu erfahren. Dadurch ist es für jeden transparent nachvollziehbar, welche Lebensmittel am Ende auf dem eigenen Teller landen und wer hinter diesen steht. Alle Infos hierzu finden Sie auf https://leckerer-lieferservice.de/ Durch die ausgezeichnete Infrastruktur sowie die sehr gute Anbindung zur Umgebung ist Ottobrunn somit ein strategisch günstiger Lagerplatz. Auf diese Weise können Lieferungen noch schneller und logistisch sinnvoll umgesetzt werden, damit alle Produkte so frisch wie nur möglich zum Empfänger kommen.