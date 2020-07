Lilalu-Sommer-Programm: Präsenz-Workshops für Kinder von 6 bis 13 Jahren

Folgende Workshops stehen zur Wahl:- Dance Academy- Fußball- Hoop, Hüpf, Hurra! - Hula Hoop, Rope Skipping & Akrobatik (NEU)- Kreativwerkstatt - Design, Holzarbeiten & mehr- Manegenzauber - Einrad, Jonglage & mehr- Skateboard- On Stage - Schauspiel (NEU)- Ton-Akrobaten - Hörspiel-Produktion (NEU)- ZaubereiDie Lilalu-Sommerferien-Workshops 2020 finden vorzugsweise im Freien statt. Bei der Durchführung des Programms halten sich die Johanniter streng an ein eigens erarbeitetes Hygienekonzept.Die Trainingszeit ist täglich von 9:00 bis 16:00 Uhr. Die Bringzeit ist flexibel zwischen 7:30 und 9:00 Uhr, die Abholzeit zwischen 15:00 und 16:00 Uhr. Der Betreuerschlüssel liegt bei durchschnittlich 1:7. Für Teilnehmer aus Familien mit geringerem Einkommen vergibt Lilalu in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München ermäßigte Tickets.* Die konkrete Gestaltung des Programms erfolgt vorbehaltlich der weiteren Entwicklung des Corona-Pandemie-Verlaufs und damit verbundener Vorgaben öffentlicher Stellen. Wir rechnen jedoch fest damit, dass das Lilalu-Sommer-Programm in der aktuell geplanten Form stattfinden wird.