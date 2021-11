let your creativity run wild

München : Halt 58 |

Am 18.9. wurde am Halt 58 eine Instalation in Form einer S-Bahn von dem Verein zur Förderung urbaner Kunst und der Initiative Mehr Platz zum Leben mit großem Aufgebot eingeweiht.

Kulturreferent Anton Biebl hielt die Eröffnungsrede und Nikolaus Keller schuf zur S-Bahn einen Schaffner und einen Voodoo-Schrein.

Der Künstler Lando Holzapfel lädt mit der S-Bahn-Attrappe am Halt 58 die Sprayer zum legalem Austoben ein.

Seit 2014 setzt sich die Initiative Mehr Platz zum Leben für die Belebung und Verschönerung der ehemaligen Bushaltestelle am Kolumbusplatz ein und hat aus der Asphaltwüste einen Experimentierraum für Künstler*innen geschaffen

Mehr: www.mehrplatzzumleben.de

https://mehrplatzzumleben.wordpress.com/aktionen-i...