Königliches Spielvergnügen!

Schach - das strategische Brettspiel



Im Rahmen der Woche des Bürgerschaftlichen Engagement stehen die Schachfiguren des Freiluftschaches frei zur Verfügung



- Kibitzer erwünscht!



Der Schach-Club des FC Bayern spendete das Schachspiel und am 16.6.2012 war zur Einweihung des Spiels die geballte Schachprominenz am von der BI Mehr Platz zum Leben organisierten Freiluftschach am Hans-Mielich-Platz vertreten, angefangen mit dem Internationalen Meister (I M) Stefan Bromberger ,Andreas Schenk I M 2002,der 1977 geborene Ludwig Deglmann ist FIDE Meister,Thomas Reich I M 1994.FIDE Meister Lentrodt Thomas ist sogar am Agilolfingerplatz aufgewachsen und freute sich das Schachspiel in seinem früheren Viertel einzuweihen. Julian Jorczik I M 2011 war schon über zehn mal Jugendweltmeisterschaftsteilnehmer. Zusammengetrommelt hatte diese Spitzenmannschaft Günter Schütz,Leiter der Schachabteilung des FC Bayern.

Viele Interessierte verfolgten gespannt das Show-Spiel der Schachgiganten und die kleinen Besucher drückten begeistert die Schachuhr. Als jüngster Spieler bekam der sechsjährige Felix ein T-Shirt geschenkt.

Wir freuen uns auf gigantisches Spielvergnügen am Platz



https://mehrplatzzumleben.wordpress.com/hans-mieli...