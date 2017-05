München : MOC München |

In München beginnt der philatelistische Frühling:



Vom 1. bis 3. März 2018 findet im Münchner MOC wieder die Internationale Briefmarken-Börse München statt. Drei spannende Tage, an denen Briefmarkensammler, Neu- und Wiedereinsteiger so ziemlich alles für ihr Hobby finden: Von der seltenen Briefmarke über alte Ansichtskarten und Briefe bis hin zu Luxus-Lupe und topaktueller Sammler-Software. Wer Beratung braucht oder sein altes Album schätzen lassen will, bekommt beides kostenlos bei den Experten im „Zentrum Philatelie“. Fachvorträge von Experten, die digitale Briefmarkenschau „Exponate live“ sowie die exklusiv zur Messe aufgelegten Sonderstempel der Deutschen Post sind weitere Highlights bei diesem Toptermin der Branche.



Die Internationale Briefmarken-Börse München findet vom 1. bis 3. März 2018 im MOC München statt und ist Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.



Informationen zur Messe: www.briefmarken-messe.de