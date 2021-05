Im Rahmen des Tag der Nachbarn beleben wir den Halt 58 und laden dazu ein !

„Mehr Platz zum Leben“ hat viel getan, damit der „HALT 58“ die ehemalige Bushaltestelle 58 zwischen Hebenstreit- und Plattnerstraße, zum neuen Ort der kreativen Begegnung wird.

Am HALT 58 soll künftig niemand mehr achtlos vorübergehen – dafür sorgen die Brückenpfeiler, die in Zukunft von dem Verein zur Förderung urbaner Kunst e.V. und WON ABC mit Street Art aufgepeppt wurden. Diese "Brückengalerie" soll künftig immer wieder neu gestaltet werden.

Installationen vom Kunstforum HMP bilden einen kleinen Skulpturenpark.

Mini-Gärten und ein bepflanzter Glücksbrunnen des Künstlers Nilkolaus Keller sorgen für grüne Vielfalt und das Straßenbegleitgrün vor Ort ist in das Projekt "Blühende Bänder" des Lehrstuhl für Renaturierungsökologie aufgenommen worden.



Die Bürgerinitiative Mehr Platz zum Leben ist in das Projekt Bürger*innen gestalten ihre Stadt aufgenommen und werden in Kooperation mit ICOYA die Bürgerbeteiligung zur Möbilierung des Platzes umsetzen.



16:00 – 16:30 Uhr Konzert der Musikgruppe „Viel Harmonie“ unter der Leitung von Beatrix Jakubicka-Frühwald und Barbara Jell

16:45 Uhr Lotte Firlefanz weiht die Installation von Comicaze e.V. ein

17:00 Uhr Jung & Alt singen gemeinsam unter Leitung von Philipp Stegmüller

Die Stiftung „Gesellschaft macht Schule“ sorgt für Spiel und Spaß

SAN ART bietet ein Fotoshooting zu Ehren Joseph Beuys an

Mit einem gemeinsamen Ramadama beenden wir den Tag der Nachbarn um 18:00



