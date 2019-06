Im Laufe dieses Schuljahres haben sich Schüler*innen, der Mittelschule an der Cincinnati­straße, mit den Begriffen Heimat und Respekt beschäftigt.

Was ist Heimat? Hier stellten die Schüler*innen fest: es geht um die engsten Kreise, wie Familie, Freundschaft und das gemeinsame Essen.

Nicht ein bestimmter Ort – die Menschen machen die Heimat.

Durch einen respektvollen Umgang mit dem Planeten auf dem wir leben und den Menschen die uns begegnen, vergrößern wir das Heimatgefühl.

Am liebsten würden sie die Ländergrenzen aufheben, um jedem eine grenzenlose Suche nach seiner Heimat zu ermöglichen.

So entstand, in einem Klassenübergreifenden Projekt, die Skulptur mit Unterstützung der Werklehrer*innen und dem Metallbildhauer Reinhard Mesletzky.

Die Enthüllung wird von Haiku-Gedichten und verschiedenen Aktionen der Schüler*innen begleitet.

Mehr: www.mehrplatzzumleben.de