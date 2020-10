Happy Birthday John - we miss you !

BI Mehr Platz zum Leben lädt in Kooperation mit Appell - Umwelt & Gesundheit e.V. & den 'Honeysuckle Beatlemaniacs zum Geburtstag von Jon Lennon ein



Schreiten Sie am Halt 58, wie einst die Beatles, über den berühmtesten Zebrastreifen der Geschichte!



Wir gratulieren zum 80. Geburtstag John Lennon



16:30 Uhr Wir erheben symbolisch das Glas & gratulieren John Lennon zum 80. Geburtstag



Lesung aus dem Buch John Lennon "A Spaniard in the Works" mit Dr. Herbert J. Süßmeier



16.45 Uhr Münchner Beatles-Geschichten / Dustin Broomery



17.00 'Abbey-Road-Crossing' - Schreiten Sie, wie einst die Beatles, über den berühmtesten Zebrastreifen der Geschichte



18:00 Uhr Musikalischer Ausklang mit dem Kulturlieferdienst