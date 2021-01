Gratorama Testbericht: Wie holt man sich die besten Bonus Angebote?

Gratorama Erfahrungen und Test mit CasinoAllianz



CasinoAllianz.com ist Deutschlands Nummer 1 unter den Online Glücksspiel Ratgebern. Spieler, die nach neuen seriösen Anbietern suchen oder mehr über Boni in einer Online Spielbank erfahren möchten, können sich hier hervorragend informieren und sich einen besten Überblick verschaffen. Alle Informationen sind ehrlich sowie unvoreingenommen und für unbeschwerte Game Plays und Generieren von Gewinnen nützlich.Im Fall der Gratorama Casino Spielhalle gibt es auf der Webseite einen detaillierten Überblick über den Anbieter, der einen fairen Einzahlungsbonus und ein sehr gutes Spieleangebot präsentiert. Gratorama ist eine Marke des auf Zypern beheimateten Unternehmens Hermione Ltd. Lizenziert wurde die Online Spielbank in Curacao und im Jahr 2008 gegründet. Der Fokus des Anbieters liegt vor allem auf den Rubbellosen (ScratchCards) und den beliebten Slots.• gültige EU-Lizenz• gelungene einzigartige Webseite• legaler Anbieter für deutsche Spieler• Webseite in 14 Sprachen aufrufbar• viele spannende Rubbellos Spiele• großzügige Bonus Geschenke• beeindruckendes VIP-Treueprogramm• mobile AppGratorama zeichnet sich durch Großzügigkeit aus und daher ist es auch kein Wunder, dass CasinoAllianz in seinem Ratgeber den Anbieter positiv erwähnt und die Spieler darüber informiert. Der Gratorama Bonus ohne Einzahlung in Höhe von 7 Euro wird nämlich jedem neuen Spieler sofort nach der Anmeldung gutgeschrieben und er bekommt zusätzlich noch ein kostenloses Rubbellos geschenkt. Außerdem wird die erste Einzahlung von Gratorama bis zu 200 Euro verdoppelt und auf die Stammspieler warten ein Reload-Bonus sowie exklusive VIP-Punkte.Der einmalige 7-Euro-Bonus ist optimal für den Echtgeldeinsatz geeignet, um Geldgewinne damit zu erzielen. Ausgezahlt werden diese sobald der neue Spieler mindestens zehn Euro einzahlt, wobei er automatisch dann den Einzahlungsbonus bis zu 200 Euro bekommt. Eine einfache Anmeldung und ein Transfer von zehn Euro reichen aus, um beide Bonusangebote zu aktivieren.Es ist im Gratorama nicht anders wie bei allen anderen Anbietern: Es gilt vor der Gewinnauszahlung die Erfüllung der Bonusbedingen. Diese sind allerdings sehr moderat und fair. Der 7-Euro-Bonus sowie der Ersteinzahlungsbonus müssen jeweils 40 Mal durchgespielt werden. Um diese Bedingungen zu erfüllen hat der Spieler 90 Tage (also drei Monate) Zeit.Gratorama ist ein Anbieter, bei dem man sich völlig unkompliziert und schnell anmelden kann. Dazu muss man einfach das auf der rechten oberen Webseite zur Verfügung gestellte Formular mit seinen persönlichen Daten ausfüllen und schon ist das Spielerkonto eröffnet.Nach dem Gratorama registrieren kann jeder für sich überlegen, wie viel Geld er einzahlen möchte. Möglich ist nach einem Gratorama Login ein erstes Spiel mit der kostenlosen Rubbelkarte und den sieben Euro Bonusgeld. Wer dann noch mindestens 10 Euro einzahlt, kommt in den Genuss des 100-Prozent-Bonus, mit dem man sich viele weitere Gewinnchancen erspielen kann.Unsere Gratorama Erfahrungen sind sehr positiv, weil alle Boni sich sehen lassen können und die Bonusbedingungen fair gestaltet wurden. Das Portfolio könnte etwas größer und breit gefächerter sein, aber der seriöse und lizenzierte Anbieter ist nicht nur für die vielen Fans von Rubbellosen eine allererste Wahl für viele spannende Spielvergnügen. Besonders mobile Spieler dürfte das Gratorama interessieren, denn mit der optimierten Webseite kann man auch mit Handy & Co auf alle Angebote zugreifen.