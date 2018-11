Herzlich Willkommen zum ersten Glühwein Festival im schönen München/Bogenhausen vom 23.11.2018 bis 06.01.2019Die kalte Jahreszeit kommt immer näher! Und das möchten wir mit euch feiern. Es ist endlich wieder Zeit für leckeren Glühwein, Feuerzangenbowle, Kinderpunsch und vieles mehr!Insgesamt haben wir für 25 verschiedene Sorten feinsten Glühwein und Co. zusammengestellt!!!Lassen Sie uns gemeinsam in die Weihnachtszeit starten in 2 großen Glühweinzelten und im Freigelände .Beim Glühweinfestival ist immer was los. Man trifft Bekannte oder Freunde,kann ratschen und sich auf Weihnachten einstimmen . . .Opening: Freitag, den 23.11.2018 um 15:00 Uhr mit dem ersten Glühwein Festival in München/Bogenhausen im Weihnachtszauberwald auf dem Festivalgelände vor dem Cosimabad bis zum 06.01.2019Egal ob gemeinsam Freunden, mit seinem Partner, zum Afterworken mit Arbeitskollegen oder mit den Kindern, Oma und Opa, alle sind herzlich willkommen.Natürlich ist auch für das leibliche Wohl in unserer Foodmeile bestens gesorgt, von Baumstriezel, Crepes, Waffeln, Reiberdatschi, Kaffee, Strauben, Bratwürste, Ochsenfetzen, gebackene Champignons, Burger, Suppen, Belgische Pommes, Keltenspieß, Raclette & Tartiflette, Maroni usw. um nur einiges zu nennen.Für unsere kleinen Gäste gibt es viel zu entdecken wie: nostalgische Kindereisenbahn und das alte Karussell, Kasperltheater, Märchenerzähler, Workshops Keramik bemalen und und…Extra für die Kids, ganz spezielle Kinderglühweine wie: Zaubertrank, Brauner Bär, Frau Holle, Rapunzel…..natürlich ohne AlkoholUnd natürlich unsere Künstler und Feinkost Aussteller dürfen auch nicht fehlen, Skulpturen, Bilder, Malerei, Holzschnitzer, Keramik, Schmuck, Antiquitäten, Lammfell, handgefärbte Wolle, Edelsteine, Lederwaren, Mandeln und Zuckerwatte, Antipasti, Brotaufstriche, Käse, Speck, Würste uvm.Nicht vergessen: wir feiern den Jahreswechsel mit einer große Silvesterparty in den Zelten bei freiem EintrittSo nun wünschen wir euch eine wunderschöne und besinnliche Zeit auf dem 1. Glühweinfestival!Prost eurer G.E.J.A. EVENT Team