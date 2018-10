Vor 80 Jahren wurden Synagogen in ganz Deutschland zerstört, Geschäfte geplündert, Wohnhäuser angezündet. In der Nacht vom 9. auf den 10.11.1938 fand das Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung Deutschlands statt, das deutlichste Signal für einen Wendepunkt von der Diskriminierung hin zur Deportation und zur Vernichtung. Diese Nacht, die zu den schlimmsten und beschämendsten Momenten der deutschen Geschichte gehört – auch wenn sie nur ein Vorbote im Vergleich zum noch Kommendem war – hat Spuren der Verwüstung auch im 18. Stadtbezirk Untergiesing, Harlaching hinterlassen: Ermordete und deportierte Harlachinger und Giesinger Juden.





Zum Gedenken an den 80. Jahrestag der Reichspogromnacht hat der Bezirksausschuss 18 Untergiesing-Harlaching die Aufstellung einer Skulptur in der städt. Grünanlage oberhalb der Marienklause beschlossen.



Clemens Baumgärtner, Vorsitzender des Bezirksausschusses 18:

„Wir wollen mit der Skulptur die Erinnerung an die Auswirkungen der deutschen Geschichte dieses Jahrhunderts im Stadtviertel stärken. Die Generationen, die das sogenannte Dritte Reich und den Zweiten Weltkrieg nicht mehr selbst erleben mussten, tragen die Verantwortung dafür, Erinnerung und Gedächtnis weiterzugeben. Wir haben diesmal versucht nicht nur eine verbale, sondern vielmehr eine verkörperte, dauerhafte Form der Erinnerung zu wählen, die den Opfern aus dem Stadtviertel einen Platz im Stadtviertel einräumt. Die Skulptur soll Anlass dazu geben, über die Verbrechen des sogenannten Dritten Reiches zu sprechen, um auch in der jungen Generation, die nun Verantwortung trägt, die Erinnerung an die Opfer aus dem Stadtviertel wach zu halten.“



Die Skulptur des bekannten Untergiesinger Künstlers Hans- Martin Kieser wird unter musikalischer Begleitung von Andrea Pancur und Maria Dafka am 10.11.2018 um 13:30 Uhr auf der Grünfläche Ecke Hochleite/Isenschmidstrasse - oberhalb der Marienklause- der Öffentlichkeit vorgestellt. Jugendliche des Theodolindengymnasiums verlesen Namen von jüdischen Bürgerinnen und Bürger aus Harlaching und Untergiesing und deren Geschichte.