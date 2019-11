Eröffnungsparty Glühwein-Festival im Bogenhausener Weihnachtszauberwald

München : Festivalgelände vor dem Cosimabad |

Am 22.11.2019 ist es wieder soweit: Um 15.00 Uhr startet zum 2. Mal unser Glühweinfestival im Bogenhauser Weihnachtszauberwald, dem wohl schönsten Weihnachtsmarkt Münchens. An diesem Tag begrüßen wir Sie mit einer großen Eröffnungsparty in Kooperation mit Your Own DJ. Beginn ist 17.00 Uhr, die coole Location unser riesiges Zeltareal, das aus mehreren, wunderschön gestalteten Zelten besteht. Dort gibt es einen modernen Loungebereich und behagliche Sitzlandschaften mit Berghüttenflair, wo Sie unser breites Sortiment an winterlichen Getränken genießen können: Über 30 verschiedene Sorten feinsten Glühweins, Punsch und Feuerzangenbowle haben wir im Angebot, aber natürlich bewirten wir Sie auch gerne mit Erfrischungsgetränken, Bieren, Weinen und Cocktails.



Wir freuen uns auf Sie und einen unvergesslichen Eröffnungstag! Der Eintritt ist frei.



22.11.2019 bis 06.01.2020

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Mittwoch: 15.00 bis 21.00 Uhr

Donnerstag, Freitag und Samstag: 15.00 bis 22.00 Uhr

Sonntag: 12.00 bis 21.00 Uhr

Heiligabend: 10.00 bis 14.00 Uhr, 25./26.12.: 12.00 bis 19.00 Uhr

Silvester: 17.00 bis 01.00 Uhr

Neujahr 2020: 15.00 bis 21.00 Uhr

06.01.2020: 15.00 bis 21.00 Uhr



Festivalgelände vor dem Cosimabad (Cosimastraße/Ecke Englschalkingerstraße), 81925 München-Bogenhausen, Info: www.geja-event.de, www.facebook.com/G.E.J.A.event, www.facebook.com/winterzauberwald, info@geja-event.de, Telefon 08152 998710, G.E.J.A. EVENT Ladestraße 5 82211 Herrsching