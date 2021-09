Einladung an Freund*innen der urbanen Kunst!

München : Halt 58 |

Zu unserer großen Freude hat der Verein zur Förderung urbaner Kunst e.V. die Patenschaft für unsere Brückengalerie am “Halt 58” an der Kolumbusplatzbrücke übernommen.

Der Graffiti-Künstler Lando gestaltet in Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung urbaner Kunst e.V. die Brückenpfeiler neu.

"O’gmoit is" soll den Münchner*innen auch unter Corona-Bedingungen ein buntes und geselliges Erlebnis bereiten - angelehnt an das Wiesn Motto "O’zapft is".



An dem Wochenende 10./11./12. September können Interessierte dem Graffiti-

Künstler Lando und neun ausgewählten Künstler*innen dabei zusehen, wie sie mit Raw Graffiti Action die Brückenpfeiler in Kunstwerke verwandeln. Die Auswahl an Crews ist hochkarätig: neben LANDO sind WONABC, BEASTIESTYLEZ, CEMNOZ, CXPCREW, C100, SEMO, FANTA, FAZE183 und MATRIKS an den Wänden.

Mehr: www.mehrplatzzumleben.de