Eine Welt für Alle!

Im Rahmen von stadtteilkulturellem Bürgerengagement organisiert Melly Kieweg von der Bürgerinitiative Mehr Platz zum Leben mit der Mosaikkünstlerin Hannah Oberndorfer Mosaikplatten am Hans-Mielich-Platz.



Die 5. Mosaik Platte wurde von den Schüler*innen der Mittelschule an der Cincinnatistraße gestaltet und nun der Öffentlichkeit vorgestellt

Seit 1996 setzt sich die Bürgerinitiative Mehr Platz zum Leben für´s Viertel ein und gestaltet nun mit der Mosaikkünstlerin Hannah Oberndorfer die Bankzwischenräume mit Mosaiken.Beim von der BI organisierten „Bunten Treiben“ mit Schäfflertanz am Hans-Mielich-Platz schufen die Besucher*innen die erste Mosaikplatte.Beim Münchner Selbsthilfetag am Marienplatz fertigten die Besucher*innen nun die 2. Mosaikplatte für die Bankzwischenräume am Hans-Mielich-Platz.Kinder, Jugendliche, Männer und Frauen Alle beteiligten sich mit großer Freude an der Platzverschönerungsaktion und fertigten ihre Hände aus bunten Fliesen.Die Frauenkunstwerkstatt von LebensArt e.V. gestaltete ihre Platte mit den verschiedensten Frauensymbolen.Die 4. Tafel dient der Erinnerung an das Lichterfest "1 Million Sterne" von CaritasInternational.Die Kinder der KITA Villa Verte schufen gemeinsam mit dem Caritas Altenheim St. Franziskus eine Tafel für eine gerechtere Welt.So wird der Hans-Mielich-Platz nicht nur bunter sondern stärkt auch die Stadtgesellschaft und das Miteinander.Mehr: www.mehrplatzzumleben.de