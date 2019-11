Eine Welt für Alle!

Die 5. Mosaikplatte wird von den Schüler*innen der Mittelschule an der Cincinnatistr. gestaltet.



Das Lichtermeer am Hans-Mielich-Platz war für viele ein unvergessliches Erlebnis. Die Caritas Mitarbeiter haben sich alle erdenkliche Mühe gegeben und stellten ein wunderbares Fest auf die Beine.



Für die Bürgerinitiative Mehr Platz zum Leben war es eine Ehre einen kleinen Beitrag mit der organisation unserer 4. Mosaikplatte zur bleibenden Erinnerung an den Tag geleistet zu haben.



Im Rahmen von stadtteilkulturellem Bürgerengagement organisiert die Bürgerinitiative Mehr Platz zum Leben mit der Mosaikkünstlerin Hannah Oberndorfer, Mosaiktafeln, welche die Bankzwischenräume am Hans-Mielich-Platz bleibend schmücken.



Im Vorfeld auf das Lichterfest 1 Million Sterne am Hans-Mielich-Platz fand die Enthüllung der Platte statt



Zur Erinnerung an das Lichtermeer am Hans-Mielichplatz im Rahmen "Eine Million Sterne" wird nun die vom Caritas Altenheim St.Franziskus gemeinsam mit den Kindern von Villa Verte erstellte Mosaik-Tafel bleibend an den 16.11.2019 erinnern

