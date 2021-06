Ein wunderbarer Sonnenaufgang am Ammersee

Dazu die Kristallkugel-Lensball, mit der das auch ein mystisches Erlebnis wird.Die Natur in ihrer schönsten Form in einer Kristallkugel festzuhalten ist schon etwas ganz Besonderes. Wunderbare, herrliche Farbspiele wurden bei diesem schönen Sonnenaufgang am Ammersee zu einem ganz besonderen Erlebnis.