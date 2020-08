Ein Herz für Untergiesing!

München : Kunstforum HMP |

Seid über zehn Jahren betreibt die Bürgerinitiative "Mehr Platz zum Leben" das Kunstforum HMP,



Die aus Draht und bunten Fäden bestehende Skulptur "Aufwachen" von Gregory Borlein stellt zwei umarmende Menschen dar, welche in ihrer Umarmung verschmelzen. Das gläserne Herz welches an einem seidenen Faden in der Mitte der Transparenten Skulptur pendelt soll auf die Verbundenheit dieses Symbol der Liebe hinweisen. Die bunten Fäden zeigen die Vielfalt der Liebe auf.

Borlein studiert freie Kunst an der Akademie der bildenden Künste. Seine Skulptur soll an eine positive Zukunft erinnern die wir als Menschheit gemeinsam erschaffen können.

Mit einem extra zum Thema Liebe kreierten Song der Isarschiffer wurde die Installation "Aufwachen" von Gregory Borlein Ende Juli am Hans-Mielich-Platz aufgestellt.

Borlein studiert freie Kunst mit dem Schwerpunkt Malerei an der Akademie der bildenden Künste in München.

