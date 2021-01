Die Schneekönigin kommt

Und dann plötzlich ist sie da und verzaubert alles schön mit ihren weißen Schneebällchen.Sie strahlt in weißem Glanz, und erleuchtet ihr Reich, die ewig jung, schöne Königin.Immer wieder schmückt die Schneekönigin mit weißen Bällchen ihren Spielplatz.Nicht einmal der Prinz darf sie zu ihrem ganz persönlichen Spiel- und Glücksgarten begleiten.Ihr kleines Schlösschen und ihr Pavillon besucht sie immer wieder um dort zu spielen.Die Möwen sind vom See hergeflogen und die Schneekönigin hat ihre Freude daran.Sie spielt mit den Möwen und bekommt noch eine weiße Rose geschenkt, über die sie sich sehr freut.Nun ist die Zeit schnell vergangen und sie muß wieder zurück zu ihrem Liebsten.Die Kutsche mit ihrem weißen Pferd steht schon abfahrbereit und die Schneekönigin fährtvoller Freude in ihr Schneereich zurück.