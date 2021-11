Die ROTE MONDIN ist in Untergiesing angekommen

München : Zwischennutzung |

Die Zwischennutzung der Initiative Mehr Platz zum Leben in der Hebenstreitstraße 2 hat Zuwachs bekommen!



Am 12.11.2021 von 15:00 - 17:00 ist die Jurte für Besucher*innen zu besichtigen



Die ROTE MONDIN ist eine Jurte mit 6 Meter Durchmesser, ca. 30 qm groß und birgt damit je nach Setting Platz für bis zu 12 Personen. Sie ist mit allem ausgestattet was das Wohlfühl-Herz begehrt (Bodenstühle, Decken) und verfügt über einen wärmenden Ofen, sodass Zusammenkünfte auch in den kälteren Tagen wunderbar möglich sind.



Das Programm kann von verschiedenen Frauen gestaltet werden, die einen Raum suchen um ihre eigenen Ideen in die Welt zu tragen. Dabei sind unterschiedliche Methoden & Formate möglich wie z.B. offene Frauenkreise, Rituale und Zeremonien zu bestimmten Mond-, Lebensphasen oder Jahreszyklen, Workshops zu Körper- bzw. Bewusstseinsarbeit oder Seminare zu verschiedenen Schwerpunktthemen rund um das Thema Weiblichkeit. Alles was dem Leben dient, darf hier seinen Platz finden.

Kontakt:info@rotemondin.de

Wir freuen uns über diese Bereicherung in der Hebenstreitstraße2