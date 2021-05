Die progressive Wirkung von Retention auf das Geschäft

Unter Mitarbeiterbindung versteht man in der Wirtschaft die Bindung von Mitarbeitern an das Unternehmen durch Praktiken, die einen sicheren, stabilen und angenehmeren Arbeitsplatz schaffen. Bis Mitte der 1970er bis Anfang der 1980er Jahre war es nicht unüblich, dass ein Mitarbeiter für die Dauer seiner Karriere im selben Unternehmen beschäftigt blieb. Da dies in der gesamten Wirtschaft der Fall war, gab es wenig Notwendigkeit zu untersuchen, warum Mitarbeiter kündigen, oder Programme zu erstellen, um sicherzustellen, dass sie bleiben. Nachdem zwei Drittel des 20. Jahrhunderts vergangen waren, begann sich die Einstellung der Mitarbeiter zu ändern, von der "Wenn ich meine Arbeit gut mache, behalte ich meinen Job" Mentalität zu "Wenn mein Arbeitgeber mich gut behandelt, bleibe ich, wenn nicht, gibt es viele andere Arbeitsplätze". Aufgrund dieses Umdenkens mussten Unternehmen nach Wegen suchen, um ihre Mitarbeiter so zufrieden zu stellen, dass sie bleiben - Retention war geboren.Aus der Sicht von Großunternehmen, kleinen Unternehmen oder sogar auf der Ebene der Mitarbeiter ist die Mitarbeiterbindung ein wichtiger Aspekt in der Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Laut dem Department of Labor entsprechen die Kosten für den Ersatz eines Mitarbeiters, der Retention Management Instrumente Unternehmen verlässt, etwa einem Drittel des Gehalts. Zu diesem Problem kommt noch der Kollateralschaden für das Unternehmen hinzu. Mit dem Ausscheiden eines Mitarbeiters müssen Sie damit rechnen, dass Sie andere Mitarbeiter und auch Kunden an Ihre Konkurrenten verlieren. Außerdem ist das Halten eines Mitarbeiters nur ein Aspekt der Mitarbeiterbindung. Die Unterstützung der Mitarbeiter durch die Steigerung ihrer Arbeitszufriedenheit ist ein weiterer Wert der Mitarbeiterbindung, der zur Maximierung der Belegschaft führt. Zufriedenheit ist sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer von Vorteil. Wenn ein Mitarbeiter mit seiner Arbeit zufrieden ist, neigt er dazu, mehr Enthusiasmus zu zeigen, was die Moral im Unternehmen stärkt und wiederum die Produktivität erhöht. Da es heute die Norm ist, den Arbeitsplatz nach zwei bis drei Jahren zu wechseln und die alte Philosophie "ein Job fürs Leben" nicht mehr gilt, ist die Mitarbeiterbindung ein wachsender Aspekt des Geschäfts und wird es auch weiterhin sein.Die Entwicklung und Anwendung eines Programms zur Mitarbeiterbindung innerhalb einer Organisation ist nicht nur eine gute Idee, sondern ein Mittel zum Erfolg. In der Welt der Mitarbeiterbindung gibt es mehrere Teilbereiche, die für sich genommen jedes Unternehmen verbessern würden, aber wenn sie zusammen richtig eingesetzt werden, werden sie zu einem Garanten für das Geschäft. Bevor Sie sich für eine Strategie zur Mitarbeiterbindung entscheiden, müssen Sie zunächst verstehen, warum Menschen ihre Position verlassen. Befragungen der Gallop Organization zeigen, dass Mitarbeiter nicht ihren Job kündigen, sondern ihren Chef. Daher ist es ratsam, sich bei Problemen mit einer hohen Fluktuation zuerst an das Management zu wenden.Die strategische Entwicklung eines Mitarbeiterbindungsplans wird dem Unternehmen in zweierlei Hinsicht zugute kommen. Der erste ist monetär, indem Sie die Zeitspanne verlängern, in der Sie aus Ihrer Investition in einen Mitarbeiter Kapital schlagen können. Wenn ein Mitarbeiter eingestellt wird, tätigt der Arbeitgeber eine Investition, indem er Geld in die Rekrutierung, Einstellung und Schulung steckt. Diese Investition rentiert sich nur so lange, wie der Mitarbeiter für das Unternehmen arbeitet. Die Bindung des Mitarbeiters an das Unternehmen spart also nicht nur Kosten für Neueinstellungen, sondern bringt auch weiterhin Wachstum für die ursprüngliche Investition. Die Produktion ist der zweite Aspekt eines strategischen Plans zur Mitarbeiterbindung. Es ist bekannt, dass Menschen durch Motivation gedeihen, und wenn sie richtig ermutigt werden, wird sich die Einstellung verbessern und die Produktivität im gleichen Maße steigen. Diese Motivatoren können unter anderem sein;