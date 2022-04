dicht & ergreifend “Live – 2022”

München : Olympiapark Süd |

Dass die »Dichtis« ihr eigenes Genre erfunden hätten, wurde ihnen nun schon des öfteren von diversen Kulturjournalisten attestiert. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, klickt man auf ihre Videos und man wird feststellen, dass man so etwas weder musikalisch noch visuell von anderen Künstlern kennt. Auf der Bühne hat sich »dicht & ergreifend« mittlerweile zu einer alles zermürbenden Live-Walze entwickelt. Eine Dampflokomotive, die von der Ukraine bis in die Uckermark alles platt macht was Arme, Beine und Keime hat. Sprachbarrieren? Internationale Reputation durch Mundart Rap ist die adäquate Antwort. Von der Dorfdisko nach New York, ins Berliner Lido, nach Frankreich, Italien, Slowenien, Österreich, Schweiz und wieder zurück in die Münchener Olympiahalle – galant und über- schaubar in gerade einmal fünf Jahren Bandhistorie.