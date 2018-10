Deutsch-britisches Herbstfest

Am Samstag, 13. Oktober, veranstaltet die SWW in Obergiesing ihr diesjähriges Herbstfest mit dem Länderthema „Großbritannien“ - Eintritt frei.

Programm

Very British!

Es beginnt wieder um 10.30 Uhr mit dem Weltfriedensgebet, begleitet vom SWW-Kammerchor. Das Damentrio Michaela Schmid (Cello), Ruth Spitzenberger (Cembalo) und Birgit Schönberger (Gesang) spielt englische Lieder aus Renaissance und Barock unter dem Motto „Musick for a while“. Neben Flohmarkt, offenen Werkstätten und Aktionen in Töpferei und Weberei gibt es ein umfangreiches Kinderprogramm mit Minigolf, Schminken, Glitzertattoos und Entenangeln. Höhepunkte im Bereich Gastronomie sind die britischen Spezialitäten, der Tearoom und das Kuchenbuffet, das wie immer der Lions Club Nymphenburg präsentiert.Das Verhältnis der Insel zum Kontinent ist von Annäherung und Distanz geprägt. Nach zwei gescheiterten Beitrittsgesuchen (1961 und 1967) gelang der Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft 1972. Bei einem ersten Referendum 1975 verloren die Europakritiker. Margaret Thatcher handelte 1984 einen Briten-Rabatt aus („I want my money back“). Das zweite Referendum 2016 ergab: 52 % für Leave, 48 % für Remain. 2018 steht Vieles auf der Kippe – ein Grund für die SWW, das Vereinigte Königreich in Szene zu setzen.