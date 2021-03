Der grüne Apfel - zum anbeissen!

München : Kunstforum HMP |

Trotz Corona belebten wir mit der neuen Skulptur das Kunstforum HMP, damit die Spaziergänger Abwechslung und Grund zur Freude haben:

Zum neuen Werk:

Alles verändert sich. Das war immer so. Auch der »Grüne Apfel« entwickelte seine Gestalt in vielen Formen und Materialien: Von René Magritte zu Paul McCart-ney und den Beatles, von Franziska Gräfin Reventlow zu Romy Hanisch und weiter zu Hannah Obernvillage, von Adam & Eve’s An-Apple-A-Day zu Reventhigh Beatrice und Kurt Alderman. Viele Wegbereiter und Gefährten säumten den Entwicklungs- weg des ›Grünen Apfels‹ hin zur »Green Apple-Award-Kunst« vonHejott Süßmeier. Allen gemeinsam: Love & Peace und das Engagement ›To Save The Planet‹!

Freuen Sie sich auf die ‚Ent-Wicklung‘ des neuen, weitergewachsenen „Grünen Apfels“

Mehr: www.mehrplatzzumleben.de