München : Olympiapark Süd |

So bescheiden die Stimmung auch sein mag, Deine Freunde werfen einen musikalischen Anker der Hoffnung.

Denn 2022 besteht für die Band aus Einsen und Nullen! Oder konkreter: aus einer Eins und einer Null, denn in diesem Jahr feiern Deine Freunde ihren 10. Bandgeburtstag.



Und weil alleine feiern keinen Spaß bringt, möchte die Band ihr Jubiläumsjahr natürlich so oft es geht gemeinsam mit Publikum an dem Ort feiern, an dem sie sich am wohlsten fühlt – auf der Bühne!



Unter der großen Überschrift „10 Jahre Deine Freunde“ verspricht die Band: „Wir werden euch aufsuchen, draußen und drinnen, im Sommer (Open Airs) wie im Herbst (Hallen Konzerte), euch mit Partyhüten versehen und einen würdigen Geburtstagsbass unter euren Füßen vibrieren lassen. Dazu gibt es einen bunten Blumenstrauß unseres bisherigen Schaffens und endlich ein Wiedersehen nach der großen C-Pause. Wir freuen uns unendlich doll auf euch, eure Kinder und viele unvergessliche Konzertmomente. Der Helikopter wurde 2020 leider vom Himmel geholt und wir waren wie ihr alle sehr traurig deswegen. Aber jetzt haben wir gemeinsam mit unserem großartigen Team den Kopf aus dem Sand gezogen, uns ein paar feierliche Shirts übergeworfen und freuen uns auf ein ganzes Jahr Geburtstagsparty zusammen mit euch.“