Das Berchtesgadener Land als Traumkulisse zum Hochzeitstag

Zum 22.02.2022: Skylum ermittelt die beliebtesten Foto-Locations für ein romantisches Paarfoto

199 Tausend Hashtags: Das Berchtesgadener Land ist besonders beliebt als Ausflugsziel

Der 22.02.22 ist das perfekte Datum, um zu heiraten und sich das Ja-Wort im Zeugnis all der liebsten Menschen zu geben. Als Erinnerung an den schönsten Tag im Leben darf natürlich auch das perfekte Foto nicht fehlen. Auch für Paare, bei denen noch nicht die Hochzeitsglocken läuten, eignet sich dieses Datum, um die Liebe bildlich festzuhalten.Welche Orte sich besonders gut für ein süßes Paarfoto eignen, zeigt die aktuelle Analyse von Skylum ( www.skylum.de ). Der Anbieter hochwertiger Bildbearbeitungstools für Mac und PC ermittelte, wie häufig 20 der bekanntesten Ausflugsziele in Deutschland auf Instagram hochgeladen wurden und welches Bild dabei die meisten Likes bekommen hat.Insel, Alpen oder Wald – für das perfekte Foto mit seinem oder seiner Liebsten lohnt es sich in die Natur zu fahren. Mit insgesamt 710.396 Nennungen unter dem #rügen belegt die Insel unangefochten Platz eins. Hier können Verliebte beim Wattspaziergang oder Sonnenuntergang am Meer einen Moment für die Ewigkeit festhalten. Wer lieber in die Berge fährt, sollte einen Ausflug in den Süden Deutschlands unternehmen. Wie 199.619 Beiträge beweisen, hält das Berchtesgadener Land in Bayern einige traumhafte Kulissen für das perfekte Pärchenfoto bereit. Dicht dahinter und damit auf Platz drei liegt der Spreewald. Das UNESCO-Biosphärenreservat wurde 185.981 Mal auf Instagram vertaggt.Die Altstadt von Quedlinburg ist ein beliebtes Ausflugsziel, um die Liebe zu feiern. Das Bild mit den meisten Likes aus der Stadt mit etwa 2000 Fachwerkhäusern und jede Menge kleinen Gassen gefällt stolzen 19.481 Personen. Eine weitere beeindruckende Szenerie und auf jeden Fall einen Schnappschuss wert, ist die Rakotzbrücke in der Oberlausitz. Bei einem Foto mit diesem Motiv drückten 15.527 Personen auf den Herzbutton. Auch die Burg Eltz in Rheinland-Pfalz lädt Frischvermählte dazu ein, sich vor den Schlossmauern in den Armen zu halten. Ein Foto von diesem verwunschenen Ort wurde mit 14.181 Likes belohnt.Ob Brücken, Seen, märchenhafte Schlösser oder eine Übernachtung in einem Baumwipfelhotel – wer noch einen besonderen Ort für die Flitterwochen oder einen romantischen Ausflug sucht, wird in Deutschland sicherlich fündig. So können Verliebte in Köln als Zeichen ihrer ewigen Liebe ein Schloss an der Hohenzollernbrücke befestigen. Insgesamt 99.181 Mal wurde der Ort in der Stadt am Rhein auf Instagram erwähnt. Ebenfalls ein schönes und romantisches Fotomotiv ist Schloss Lichtenstein: Von dem Gebäude, das auch unter dem Namen "Märchenschloss Württembergs" bekannt ist, gibt es 17.273 verschiedene Bilder. Eine ganz besondere Überraschung ist die Übernachtung in einem Baumwipfelhotel. Die Fotos aus den besonderen Unterkünften wurden 1.016 Mal gepostet.kommentiert Dima Sytnik, CEO von Skylum.