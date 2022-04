CRO - trip is (a)live 2022

München : Olympiapark Süd |

Mit seinem vierten Album „trip“ geht der Musiker 2022 endlich wieder auf eine ausgedehnte Tour. „trip“ ist ein Doppelalbum, das eine konsequente Fortführung dessen ist, was sich auf dem letzten Album „tru.“ bereits angekündigt hatte.



Einmal mehr stellt CRO darin seinen Status als Ausnahmekünstler in der deutschen Musiklandschaft unter Beweis. Auf der ersten Hälfte des Albums widmet sich CRO dem Sound der 70erJahre: Woodstock, Surf-Rock und auch Psychedelic Rock. Die zweite Hälfte ist eine Fortführung dessen, was CRO seit „EASY“ erfolgreich gemacht hat.



Auch nach vier Alben und nochmal so vielen Singles an der Chartspitze, fünf Gold-, zwölf Platin-Schallplatten und mehr als vier Millionen verkauften Tonträgern, ist er damit immer noch einer der wenigen Künstler, der die Grenzen seines Schaffens stets aufs Neue auslotet – egal ob als Rapper, Produzent, Songwriter, Designer oder irgendwo dazwischen. Nicht umsonst ist sein Debütalbum „Raop“ eines der erfolgreichsten Deutschrap Alben ever.



Auf der trip is (a)live 2022 Tour wird dann nicht nur das neue Album gefeiert, sondern auch das 10jährige Bühnenjubiläum von CRO. Und zwar ausschließlich in Locations, in denen er bisher noch nie gespielt hat – wie am 27. Juni auf dem Tollwood Sommerfestival.



Macht euch bereit für seinen neuen Sound!