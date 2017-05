Christa Giger macht Nägel mit Köpfen am Kunstforum HMP

München : Kunstforum HMP |

Am Freitag,den 19. Mai 2017 enthüllte die Schweizer Künstlerin Christa Giger ihre interaktive InstallationKommen Sie zum Hans - Mielich - Platz SETZEN Sie mit Ihrem NAGEL ein ZEICHEN !Die Künstlerin zu ihrer interaktiven Kunstaktion:Oft sehe ich den Menschen in meinen Nägeln, gefangen und dann wieder frei, gerade, dann wieder gekrümmt. Versuche eine gewisse Poesie zu sehen in der Masse der Menschen, hin und her gerissen von seiner Schönheit - dann wieder von seiner Grausamkeit.Gesammelt, gekrümmt, installiert: Tausende von Nägeln.Eine immer stärker zunehmende Vermischung von verschiedenen Kulturen schreitet voran. Der Mensch ist wieder in Bewegung, ist das Nomadenhafte im Menschen zurückgekommen? Frei gewählt durch Reisen, gezwungen durch Kriege, Verfolgungen, oft notwendig durch wirtschaftliche Verhältnisse.Welche Themen müssten, müssen wir angehen, anschauen ?Darum: Nägel mit Köpfen, konkret umgesetzt, konkret angeschaut.Tausende von Menschen, Millionen von Menschen in Bewegung und dies bewegt ...DAS ObjektSymbolisch, die vereinte Kraft des Menschen, nach oben strebend, nach Freiheit suchend.DIE interaktiven Transparent-SäulenDurch das Füllen der Säulen anhand von Nägeln, die zusammengetragen wurden von Menschen, kommend aus verschiedenen Ländern, unterschiedlichsten Kulturen, aus verschiedensten Motiven wird grafisch dargestellt, was uns am Meisten bewegt, welche Fragen gestellt werden, deren Beantwortung wir erwarten.Machen Sie Ihre „Nägel mit Köpfen“ – welche aktuellen Fragestellungen möchten Sie 'bewegt' wissen:Kulturelle VielfaltAkzeptanz der ReligionenSprachenreichtumUnterschiedliche TemperamenteMeinungsfreiheitWas wird Ihr Leben am Stärksten verändern, berühren, bewegen ?Reden Sie nicht nur, handeln Sie – treffen Sie Ihre Entscheidung:Werfen Sie 'Ihren Nagel' in die Themen-Säule,die Sie am Stärksten berührt, bewegt, betrifft !