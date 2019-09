Bürgerengagement bewegt viel!

Vor 20 Jahren erkämpften wir den Wochenmarkt am Hans-Mielich-Platz und nun feiert er 20 jähriges Jubiläum.

Damals September 1999 war es soweit:

Wochenmarkteröffnung am Hans-Mielich-Platz

Start des von uns beantragten Wochenmarktes! Üblicherweise wiegt die Grossmarkthalle München als Veranstalter der Wochenmärkte zu solchen Anlässen e i n e n Prominenten in Obst und Gemüse auf. Bei uns waren es d r e i welche wir überreden konnten sich in Obst und Gemüse aufwiegen zu lassen, darunter auch "Löwenpräsident" Karl-Heinz Wildmoser.

Die Big Band des Bundesgrenzschutz war von unserem Engagement so begeistert, dass sie bei der Eröffnung kostenlos auftraten.



Die Wochenmarkt eröffnung in unserer Chronik



https://mehrplatzzumleben.files.wordpress.com/2008...