'Büchertankstelle' eröffnet!

München : Halt 58 |

Unser APPELL: Lies mal wieder – wurde am Donnerstag trotz Regen von vielen wahrgenommen.

Nun gibt’s jede Menge Buchstaben kostenlos zum Tauschen, Ausleihen, Schmökern oder einfach nur zum Bestaunen!



Unsere rote, historische Telefonzelle an der ehemaligen Haltestelle Bus 58 am Kolumbusplatz wurde ihrem neuen 'Bücherschrank-Zweck' übergeben und ist nun rund um die Uhr geöffnet & freut sich auf Ihren Besuch!

Ein Projekt von Appell in Kooperation mit der Bürgerinitiative Mehr Platz zum Leben

www.mehrplatzzumleben.de