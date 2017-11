Bogenhauser Weihnachtszauberwald 2017 vor dem Cosimabad

München : Festivalgelände vor dem Cosimabad |

Endlich ist es soweit: Am Freitag, 24.11.2017 um 15.00 Uhr eröffnet unser Bogenhauser Weihnachtszauberwald seine Pforten.



Wir sind schon sehr emsig und verwandeln das Festivalgelände vor dem Cosimabad in den beliebten Weihnachtszauberwald. Hier könnt ihr euch wieder eine kleine Auszeit gönnen und habt die Qual der Wahl zwischen 14 exzellenten Glühweinen. Acht Gastronomen verwöhnen euch mit süßen oder herzhaften Spezialitäten aus aller Welt.

Oder ihr flaniert zwischen unseren glitzernden Weihnachtshütten und lasst Euch von unseren Kunsthandwerkern und Ausstellern für die ein oder andere Geschenkidee inspirieren.



Ein besonderes Highlight für unsere jungen Besucher: ein eigener Marktbereich mit vielen Attraktionen, wie z.B. einer nostalgischen Bimmelbahn, Karussel und einer Puppenbühne.

Die Kinderaugen werden bei den Geschichten unserer Märchenerzählerin besonders strahlen. Ihre Kreativität können unsere kleinen Besucher im beheizten Zelt voll entfalten, unsere Weihnachtselfen bieten hier weihnachtliche Bastelworkshops und Kinderschminken an.



An den Adventssamstagen könnt ihr euch wieder auf ein hochkarätiges Musikprogramm auf unserer Kulturbühne freuen.



Zudem findet jeden Adventssonntag eine Charity-Verlosung mit tollen Preisen – Rundflüge, Hotel Wochenende etc. zugunsten gemeinnütziger Münchner Einrichtungen statt.



Erlebt unvergessliche Stunden auf dem Bogenhauser Weihnachtszauberwald! Magie in Bogenhausen…



Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. von 15.00 bis 21.00 Uhr

Sa.-So. von 11.00 bis 21.00 Uhr

Sonntag, 26.11.2017 geschlossen

Vor dem Cosimabad (Ecke Cosimastr./Englschalkingerstr.), 81925 München/Bogenhausen



Sehr gerne reservieren wir auch Plätze in unserem Zelt für Eure Weihnachtsfeier oder einen entspannten Besuch mit Freunden, Familie oder Kollegen.



Info: www.weihnachtszauberwald.de, Telefon 08152 998710