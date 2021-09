Bitte einsteigen am "Halt 58"

München : Halt 58 |

Die Eröffnung der S-Bahn-Skulptur an der stillgelegten Bushaltestelle 58 mit dem Kulturreferenten Anton Biebl war ein voller Erfolg,selbst Petrus schickte die Sonne vorbei.

Die S-Bahn Skulptur Bildwerk von LANDO ist eine zwei-dimensionale Nachbildung des ET420 und kann von zwei Seite bemalt werden. Die erste Schicht wurde von den Graffiti-Künstlern LANDO, SMAL, PAZE und SCOUT übernommen.Den ganzen Tag konnten die Passanten die Entstehung der Street Art verfolgen.

In Zukunft dürfen auch andere Künstler*innen nach gewissen Regeln an der S-Bahn ganz legal sprayen.

Was mit dem Bedarf nach einem zweckmäßigen Schallschutz für die Anwohnenden begonnen hat, hat sich zu einem Stadtteil-prägenden Kunstprojekt entwickelt.

Der Künstler Nikolaus Keller stellt der S-Bahn eine Schaffner-Skulptur und einen "Voodoo-Schrein" mit vier Schutzheiligen zur Seite.

In Kooperation mit Mehr Platz zum Leben stellte der Verein zur Förderung urbaner Kunst e.V. die Installation von Melander Holzapfel auf.

Seit 2014 steht der "Halt 58" die stillgelegte Bushaltestelle 58 bei Mehr Platz zum Leben im Fokus und wir haben aus einer Asphaltwüste einen Experimentierraum für Künstler*innen geschaffen, einen Ort der kreativen Begegnung mit Bücher-schrank, Brückengalerie und Mini-Gärten.

Die Lärmunterdrückende Instalation von Melander Holzapfel wertet die Aufenthaltsqualität des Halt 58 immens auf.

Mehr: www.mehrplatzzumleben.de

www.verein-urbane-kunst.de