Aussteller gesucht!

München : Zwischennutzung |

Am 17.7.2021 von 10 - 20 Uhr wollen wir unsere Zwischennutzung in der Hebenstreitstraße 2 für einen Flohmarkt zur Verfügung stellen und so auch beleben.



Verantwortlicher und Leiter des Flohmarktes ist Ludwig Hirsch nachfolgend seine

Kontaktdaten für die Anmeldung:



ludwig.hirsch.gokarna@gmail.com

Tel. 017652193701



Gerne können sich auch Künstler*innen und Musiker*innen melden