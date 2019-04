4 Schritte, um mit dem Rauchen aufzuhören

1. Freuen Sie sich auf Ihre zukünftige Ergebnisse

2. Haben Sie eine letzte Zigarette



3. Seien Sie auf den Entzug vorbereitet

4. Gehen Sie unter die Leute Sie wie gewohnt

Denken Sie daran - Sie geben nichts auf, weil Zigaretten absolut nichts für Sie tun. Sie bieten Ihnen keine echte Lust oder Krücke, sie halten Sie einfach süchtig - ein Sklave des Nikotins. Machen Sie sich klar: Sie verlieren nichts, und Sie erzielen erstaunliche positive Gewinne nicht nur in Bezug auf Gesundheit, Energie und Geld, sondern auch in Vertrauen, Selbstachtung, Freiheit und vor allem in der Länge und Qualität Ihres zukünftiges Leben.Sie werden es genießen, von Anfang an, wenn Sie Ihre letzte Zigarette löschen, ein Nichtraucher zu sein. Eigentlich gibt es nichts, um sich aufzugeben – Sie werden etwas loswerden. Zünden Sie Ihre letzte Zigarette an und legen Sie einen feierlichen Schwur ab, unabhängig davon, welche Höhen oder Tiefen Sie in der Zukunft treffen können, Sie werden niemals eine andere Zigarette rauchen oder Nikotin in irgendeiner Form einnehmen. Dies ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die Sie jemals treffen werden, da die Länge und Qualität Ihres zukünftigen Lebens entscheidend davon abhängen. Nachdem Sie die Entscheidung getroffen haben, von der Sie wissen, dass sie richtig ist, beginnen Sie niemals, diese Entscheidung in Frage zu stellen oder zu bezweifeln.Ihr Körper wird sich für ein paar Tage vom Nikotin zurückziehen, aber das bedeutet nicht, dass Sie sich elend fühlen oder sich nach Zigaretten sehnen müssen. Der körperliche Entzug ist sehr gering - es gibt keine Schmerzen - und geht schnell vorüber. Darüber hinaus leiden Raucher während ihres gesamten Raucherlebens. Nichtraucher leiden nicht darunter. Sie sind ein Nichtraucher und werden daher bald für immer frei sein.Wenn Sie daran gewöhnt sind, eine Zigarette mit einem Kaffee, Tee, Getränk oder Pause zu verbinden, trinken Sie das Getränk und denken Sie in diesem Moment: "Es ist großartig: ich kann diesen Moment genießen, ohne mich zu Tode zu erwürgen", statt zu denken "Ich darf jetzt keine Zigarette haben".Versuchen Sie nicht, das Rauchen zu vermeiden oder das soziale Leben zu beenden. Gehen Sie aus und genießen Sie gesellschaftliche Anlässe von Anfang an und beneiden Sie Raucher nicht, bemitleiden Sie sie. Erkennen Sie, dass sie Sie beneiden werden, weil jeder von ihnen wünscht, sie könnten wie Sie sein: frei von dem ganzen dreckigen Albtraum. Kein Raucher möchte, dass seine Kinder mit dem Rauchen beginnen, was bedeutet, dass sie sich wünschen, nicht selbst angefangen zu haben. Denken Sie daran, dass Sie nicht die Armen sind, sondern diese armen Raucher. Sie werden ihrer Gesundheit, Energie, ihres Geldes, ihrer inneren Ruhe, ihres Vertrauens, ihres Mutes, ihrer Selbstachtung und ihrer Freiheit beraubt. Wenn Ihnen eine Zigarette angeboten wurde, sagen Sie einfach: „Nein, danke - ich rauche nicht", anstatt ein langes Gespräch darüber zu führen, wie lange Sie aufgehört haben.Genießen Sie Ihre Freiheit. Leben Sie ein rauchfreies Leben und stehen Sie auf Wache, um nicht in die Falle wieder zu fallen.