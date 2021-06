Was sind kugelgelagerte Schubladenführungen?

Kugelgelagerte Auszugsschienen sind in letzter Zeit in den Köpfen von Industriebetrieben, medizinischen Unternehmen und vielen anderen Herstellern sehr präsent geworden. Doch was unterscheidet sie von anderen Auszugsschienen auf dem Markt? Welche Vorteile bringen Kugellager mit sich? Wenn Sie sich mit dieser Technologie vertraut machen, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen, ob dies die richtige Idee für Sie ist oder nicht.Mechanisch funktionieren diese Geräte ähnlich wie alle anderen. Sie verfügen nach wie vor über zwei ineinander liegende Schienen, von denen eine an der Seite des Schubkastens selbst und die schubladenschienen vollauszug an der Seite des Raumes, in dem er gleitet, befestigt ist. Beim Herausziehen wird die an der Schublade befestigte Schiene herausgezogen, während die am Schrank befestigte Schiene an ihrem Platz bleibt. Das Endergebnis ist, dass die Schublade von den Seiten her gestützt wird, aber auch sanft herauszieht und zurückschiebt.Typischerweise wurde diese Bewegung mit Rollen ausgeführt. Sie sind immer noch die häufigste Technologie, die in preiswerten Geräten zu finden ist, und obwohl sie funktionieren, werden sie typischerweise als minderwertig gegenüber Konstruktionen angesehen, die Kugellager enthalten. Obwohl sie nicht sehr unterschiedlich arbeiten, bieten kugelgelagerte Auszugsschienen einen erheblichen Vorteil, da der Verschleiß der Schienen durch die Metallkugeln vermittelt wird.Bei korrektem Design ist diese Art von Schiene selbstreinigend und erfordert nur sehr wenig Wartung und Pflege. Selbstreinigende Konstruktionen hängen von der Art der Schmierung ab. Bei diesem Schienentyp besteht ein inhärenter Bedarf an Schmierung, da die Konstruktion andernfalls potenziell eine höhere Reibung verursachen könnte. Zusätzlich zu den Schmiereigenschaften enthalten die meisten höherwertigen Geräte eine Flüssigkeit, die Schmutz und andere Verunreinigungen aus dem System spült. Diese schützen auch vor Rost und anderer Korrosion, die mit der Zeit auftreten kann.Einer der größten Vorteile von Lagern ist, dass sie in der Regel einen ruhigeren, einfacheren Betrieb als andere Modelle bieten. Bei anderen Konstruktionen hat der Mechanismus, der das Zusammenspiel der beiden Schienen regelt, nur einen einzigen Kontaktpunkt zwischen ihnen (z. B. eine Rolle). Das Ergebnis ist ein nicht ganz reibungsloser Betrieb: Er neigt dazu, zu stoppen und anzulaufen oder stark zu schließen. Bei Kugellagern ist der Kontakt viel konstanter. Es gibt eine Reihe von Lagern zwischen den Schienen, was zu einem reibungslosen Erlebnis führt, da es mehrere Kontaktpunkte gibt. Anstatt übermäßigen Druck auf einen Teil der Schiene auszuüben, verteilen die Kugellager den Druck und sorgen für ein sanftes Gleiten.Längere nutzbare LebensdauerDa die Lager den Verschleiß reduzieren und das Schmiermittel in der Regel selbstreinigend ist, haben diese Schienen eine längere Lebensdauer als ihre Gegenstücke. Sie sind frei von vielen Problemen, die dazu führen, dass Schienen versagen, wie z. B. Biegung und Spannung. Außerdem benötigen sie nur eine begrenzte Wartung und halten sich weitgehend selbst instand.